الكويت 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأوضح الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت بندر بن فهد الجويعي أن جناح المملكة المشارك في معرض الكويت الدولي 43 للكتاب، حظي بمتابعة الأوساط الثقافية الكويتية، والعربية، حيث يستضيف إصدارات 12 جهة حكومية في المملكة.وقال الجويعي : إن الجهات الحكومية المشاركة في المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح هي : مكتبة الملك فهد الوطنية ، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ، دارة الملك عبدالعزيز ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وزارة الإعلام ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك عبدالعزيز ، جامعة أم القري ، جامعة المجمعة ، وكلية الملك فهد الأمنية، بالإضافة إلى الملحقية الثقافية السعودية بدولة الكويت.وأضاف أن الجناح السعودي يضم أكثر من 10000 كتاب، وأكثر من 1000 عنوان، تبرز رسالة المملكة، وخدمتها للحرمين الشريفين، والمسلمين، فضلا عن إبراز ما وصلت اليه المملكة من تقدم علمي وحضاري في ظل رؤية 2030، والتعريف ببعض الجوانب الثقافية والعلمية في المملكة.//انتهى//17:01ت م0214