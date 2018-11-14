طرابلس 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستشهد العاصمة الليبية طرابلس تحسنًا أمنيًا ملحوظًا منذ الإعلان عن تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة من خلال إنشاء الدوريات والبوابات والتمركزات الأمنية لتأمينها .وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أن الخطة الأمنية التي تشمل تأمين الأحياء والشوارع والأهداف والمرافق الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية تسير بنجاح .// انتهى //17:01ت م0215