عام / الداخلية الليبية : العاصمة تشهد تحسنًا أمنيًا ملحوظًا
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
طرابلس 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
تشهد العاصمة الليبية طرابلس تحسنًا أمنيًا ملحوظًا منذ الإعلان عن تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة من خلال إنشاء الدوريات والبوابات والتمركزات الأمنية لتأمينها .
وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أن الخطة الأمنية التي تشمل تأمين الأحياء والشوارع والأهداف والمرافق الحيوية ومقار البعثات الدبلوماسية تسير بنجاح .
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17:01ت م
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