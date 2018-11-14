المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس, مكتبة الأديب والمؤرخ عبيد بن عبدالله مدني رحمه الله، بمقر المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومدير الجامعة الاسلامية الدكتور حاتم بن المرزوقي.وتجول سموه في المكتبة, مطلعاً على ما تحتويه من مخطوطات وكتب قيمة, كما شاهد سموه عرض مرئي عن المكتبة ومحتوياتها.من جانبه ثمن مدير الجامعة الاسلامية, مبادرة سمو أمير منطقة المدينة المنورة بتدشين المكتبة التي تأتي ضمن اهتمام سموه بالمكتبات ونشر العلم والثقافة والأدب.وأوضح أن المكتبة تمثل إضافة كبيرة ومهمة لمكتبة الجامعة المركزية التي تحتوي العدد من مكتبات العلماء والأدباء الوقفية، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف من خلال استضافة هذه المكتبات إلى التعريف بالأدب السعودي وتعميق المعرفة بالأدباء السعوديين وتحقيق التبادل المعرفي، مبينًا أنه تم تصميم الجناح الخاص بمكتبة الأديب عبيد مدني بشكل يتناسب مع الحياة الاجتماعية والعمرانية التي عاشها الأديب في زمانه، مقدمًا شكره وتقديره لأسرة آل مدني على ثقتهم باختيار الجامعة الإسلامية لاستضافة مكتبة والدهم - رحمه الله - .من جهته أعرب الدكتور نزار مدني, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تشرفه بافتتاح المكتبة مما يعكس حرص سموه الكريم على دعم الثقافة والأدب والفكر ورعايته, موضحا أن اختيار الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لتحتضن محتويات مكتبة والده جاء لعدة أسباب من بينها المكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة على المستوى المحلي بين المؤسسات الأكاديمية السعودية، ولتوفر الإمكانات والدعم الفني المتميز خاصة بعد إنشاء المبنى الجديد للمكتبة المركزية، وكذلك للبعد الدولي الذي تمثله الجامعة من خلال طلابها مما يتيح الاطلاع على محتويات المكتبة لأكبر عدد ممكن من أبناء الأمة الإسلامية.يشار إلى أن مكتبة المؤرخ والأديب عبيد مدني المتوفى سنة 1396 هـ تعد من أشهر المكتبات الخاصة في العصر الحديث نظرًا لما تحتويه من مؤلفات ومصنفات ومخطوطات نادرة في شتى العلوم والمعارف، حيث تضم 7045 كتابًا و 365 مخطوطة أصلية و 502 مجلة علمية وأدبية, حيث عرف مدني بإنتاجه الأدبي الذي يعد رائدًا من رواد الأدب الحديث في المدينة المنورة، وعرف بتمكنه وثروة مخزونه اللغوي وكان ممن يبادل الأدباء والشعراء في العالمين الإسلامي والعربي المراسلات والمساجلات الشعرية.// انتهى //17:02ت م0216