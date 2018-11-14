الرياض: 06 ربيع الاول 1440هـ الموافق 14 نوفمبر 2018مافتتح معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان اليوم ورشة عمل بعنوان "تقييم الأداء" بمشاركة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات في المدينة.وأعرب معاليه في كلمة افتتاحية أن تحقق الورشة التطلعات وتطوير أداء الموظف بما يخدم نهضة بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مرحباً باقتراحات المشاركين التي من شأنها تطوير عملية تقييم الأداء في المدينة.وأكد ضرورة الفهم الكامل لعناصر التقييم وكيفية استخدام النماذج المُعدة لهذا الغرض.واشتملت محاور ورشة العمل على مناقشة آلية تقييم الأداء من حيث النسب لكل كفاءة في الأداء وأساسيات مناقشة المدير المباشر للموظف المُراد تقييمه فيما يخص المحتويات المعنية بالتقييم، حيث هدفت الورشة إلى مناقشة آلية تقييم أداء الموظفين للعام الحالي وتدريب الرؤساء المباشرين على كيفية استخدام نماذج التقييم المعدة لهذا الغرض.// انتهى //17:02ت م0217