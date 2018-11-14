مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1440هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستسلَّم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل التقرير الأول لمبادرة "ابتسامة مكة" التي تنفذها كلية طب الأسنان بالتعاون مع إدارة تعليم مكة المكرمة, وذلك أثناء لقاء معاليه اليوم بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني .وبين عميد كلية طب الأسنان بالجامعة أن مبادرة "ابتسامة مكة" التي تنفذها الكلية من خلال الزيارات الميدانية للعيادات المتنقلة لمدراس التعليم العام بمكة المكرمة، تستهدف 3 آلاف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي لدى المجتمع عامة وطلاب المرحلة الابتدائية بصفة خاصة، وحثهم على الاهتمام بالأسنان والعناية بها.وأفاد أنه تم تنفيذ 20 زيارة لعدد من مدراس مكة تم من خلالها الكشف على أكثر من 1400 طالب، وعمل جلسات الفلورايد، ومعالجة مشاكل التسوس وأمراض اللثة، بالإضافة إلى أنه عمل إحصائية عن نسبة التسوس وأمراض اللثة في المجتمع المدرسي، وتحليل نتائج تلك الإحصائيات لعمل قاعدة بيانات عن نسب التسوس لدى الأطفال في مكة المكرمة للمراحل الدراسية المختلفة في الصفوف الأولية.من جانبه أطلع معالي مدير الجامعة على مشروع العيادات المتنقلة بكلية طب الاسنان وجاهزية عياداتها التقنية والدور الذي تقوم به في خدمة البحث العلمي والمجتمع، بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز الخوتاني ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية، وذلك بالساحة الخارجية لمكتب معاليه.ويعد مشروع العيادات المتنقلة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية في مجال طب الأسنان والمدعمة بتكنولوجيا متطورة لتأمين الخدمات البحثية والعلاجية بجودة عالية وفق أحدث المواصفات العالمية، التي تعد صديقة للبيئة والأحدث والأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.وقام فريق عمل مشروع العيادات المتنقلة من الأكاديميين وأطباء الأسنان بكلية طب الأسنان بأكثر من 40 زيارة للمدارس والجمعيات الخيرية وسكان المناطق والقرى المحيطة بمكة المكرمة وتم أجراء المسح الطبي الميداني والبحثي والوقائي والعلاجي علاوة على نشر التثقيف والوعي بصحة الفم والأسنان لدى المجتمع، التي استفاد منها 4 آلاف مواطن.وتتكون عيادات الأسنان المتنقلة من عيادتين مجهزة بكامل معداتها الطبية ومكاتبها، وبأحدث تجهيزات الأشعة الرقمية المتطورة ومخزن وتجهيزات للتهوية والتخلص من النفايات بطرق صديقة وأمنة للبيئة، وكذلك تجهيزات التعقيم .بدوره ثمن الدكتور بافيل, الدعم الذي تحظى به الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعملية التعليمية وبيئتها البحثية، مشيداً بتجهيزات العيادات المتنقلة وبدورها البحثي وخدمتها المجتمعية التي تعد ضمن نطاق مسؤولية الجامعة للمساهمة في خدمة المجتمع، كما أشاد معاليه بمبادرة "ابتسامة مكة" التي لها دور بارز في تعزيز البحث العلمي في مجالات طب الأسنان، متمنياً التوفيق للباحثين والمشاركين في الزيارات الميدانية للعيادات المتنقلة ومبادرة "ابتسامة مكة".// انتهى //17:06ت م0218