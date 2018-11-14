عدن 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسبحث السفير اليمني في لبنان، عبدالله الدعيس اليوم، مع المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسكو حمد الهمامي العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال دعم العملية التعليمية .وأشاد الدعيس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، بجهود منظمة اليونيسكو في حشد المنظمات المانحة والسعي لتوفير مرتبات المعلمين اليمنيين، لافتًا الانتباه إلى ضرورة أن يكون التعليم له أولوية خاصة في ظل الظروف الراهنة من أجل استمرار العملية التعليمية .وأوضح الهمامي أن المنظمة بصدد التحضير لاجتماع الشركاء المانحين مع وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله لملس من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترض سبل وصول الدعم المالي المقدم من المانحين إلى المعلمين في مختلف محافظات البلاد .// انتهى //17:07ت م0219