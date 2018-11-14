سنغافورة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، في سنغافورة اليوم, وكانت معاهدة سلام بين بلديهما اللذين ما زالا رسمياً في حالة حرب، في صلب المحادثات.

وقال آبي في بداية اللقاء، على هامش قمة إقليمية في سنغافورة، "نأمل في ألا تقتصر مناقشاتنا على التعاون الثنائي، بما في ذلك الاقتصادي، بل أيضاً مسألة معاهدة السلام".

وأضاف "أنا على استعداد لمنح هذا الموضوع، الوقت الكافي".

من جهته، قال بوتين "من دواعي سروري أن اتمكن من أن أناقش معكم محاور تعاوننا، بما فيها تلك التي تعدها شخصياً أولوية".

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17:09ت م

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