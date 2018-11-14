عدن 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019 .وقضى القرار وفق لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة .وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي القادم .// انتهى //17:10ت م0221