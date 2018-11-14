الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسينظم قسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة الملك سعود فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية يوم الخميس 7 ربيع الآخر في قاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة، بالتزامن مع عقد هذه الفعالية في العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمراكز البحثية المتقدمة في العلوم الجغرافية حول العالم، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب.وأوضح عضو هيئة التدريس في قسم الجغرافيا الدكتور مفرح القرادي أن الفعالية تهدف إلى الإسهام في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالتقنيات الجيومكانية والاطلاع على آخر التطورات التقنية في هذا العلم وتطبيقاته من خلال تجمع علمي يضم العديد من الباحثين المتخصصين، وطلبة العلم وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، تلبية حاجة سوق العمل من المتخصصين في العلوم المكانية.واضاف أن علم نظم المعلومات الجغرافية من العلوم الهامة والفاعلة في عملية دعم اتخاذ القرار ، واداة تحليلية حاسمة في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة ، لذا أدركت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والغير حكومية في الداخل وفي العالم أهمية هذا النظام ودوره في مساعدتها على إدارة مهامها من خلال تخزين وإدارة ومشاركة بياناتها مع العديد من الوحدات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة ومع العديد من الجهات الخارجية التي على ضوئها يتم وضع الاستراتيجيات التخطيطية والتطويرية لرفع كفاءة الأداء والجودة .وبين أن قسم الجغرافيا يسعى من خلال هذه الفعالية إلى أن يؤسس لمستقبل جديد وعمل دؤوب في تفعيل وتعزيز التعاون بين الجهات الخارجية (الحكومية والأهلية) والجامعة ، من خلال تنظيم هذه الفعالية العلمية التي سوف تقدم العديد من المحاضرات والأوراق العلمية لنخبة من المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية، علاوة على إقامة معرض مصاحب للفعالية.ويضم برنامج الفعالية كلمة لوكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي حول دور هذه التقنيات وإسهاماتها في تحقيق أهداف الوزارة ، كما يقدم مجموعة من الباحثين من مختلف الجهات 12 ورقة بحثية تشمل العديد من الجوانب مثل بوابة الرياض الجيومعلوماتية ، تقنية الاستشعار عن بعد ، المدن الذكية ، التغطية الوطنية بقواعد البيانات الجيومكانية وغيرها من الأبحاث .// انتهى //17:14ت م0222