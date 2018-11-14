الكويت 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسقرر مجلس الوزراء الكويتي استمرار تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة كافة يوم غد الخميس واعتباره يوم "راحة" كإجراء احترازي نظرًا لتقلبات الطقس والأمطار التي تشهدها البلاد .ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مجلس الوزراء اليوم، أنه حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ونظرًا إلى هطول الأمطار على البلاد بكميات كبيرة خلال الساعات القليلة وتوقع هيئات الأرصاد الجوية باستمرار عدم استقرار الأحوال الجوية تقرر استمرار تعطيل الجهات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة يوم غد الخميس .وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن بعض الطرق أغلقت كليًا وجزئيًا بسبب الأمطار المتفرقة وتجمعات المياه الناجمة عنها .كما أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري نتيجة كثافة هطول الأمطار .// انتهى //18:26ت م0242