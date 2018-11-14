القاهرة 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات العدلية والقضائية، وتبادل الأحاديث الودية .// انتهى //18:28ت م0243