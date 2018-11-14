عام / رئيس مجلس الدولة المصري يستقبل سفير المملكة لدى مصر
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
القاهرة 6 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي رئيس مجلس الدولة المصري المستشار أحمد أبو العزم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات العدلية والقضائية، وتبادل الأحاديث الودية .
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18:28ت م
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