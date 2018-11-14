الأمم المتحدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسوافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم، على رفع حظر أسلحة مفروض منذ قرابة عقد وعقوبات محددة على إريتريا بعد التقارب الذي حدث بينها وبين إثيوبيا وذوبان الجليد في علاقاتها مع جيبوتي.كما يدعو القرار إريتريا وجيبوتي للعمل نحو تطبيع العلاقات وحسم نزاع حدودي.وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن يرفع تقريراً للمجلس بشأن التقدم بحلول 15 فبراير ومن ثم كل ستة أشهر بعد ذلك.// انتهى //18:30ت م0244