الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية المكلف فيصل العامودي.// انتهى //18:33ت م0245