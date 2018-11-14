الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي.// انتهى //18:34ت م0247