عام / سياحة الطائف تنظم غدا ورشة عمل "المشاريع السياحية والاستثمارية بالطائف"
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
الطائف 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف بالتعاون مع غرفة الطائف غدا ورشة عمل بعنوان "المشاريع السياحية والاستثمارية بمحافظة الطائف ــ ( سوق عكاظ ـ الهدا والشفا ـ مجالات التمويل ـ البرامج السياحية ) .
وتأتي الورشة ضمن برامج ونشاطات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف مع غرفة الطائف بهدف إيجاد فرص عمل واعدة للشباب من خلال دورات وورش عمل في الترويج والتسويق وريادة الأعمال .
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18:37ت م
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