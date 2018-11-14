الطائف 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف بالتعاون مع غرفة الطائف غدا ورشة عمل بعنوان "المشاريع السياحية والاستثمارية بمحافظة الطائف ــ ( سوق عكاظ ـ الهدا والشفا ـ مجالات التمويل ـ البرامج السياحية ) .وتأتي الورشة ضمن برامج ونشاطات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف مع غرفة الطائف بهدف إيجاد فرص عمل واعدة للشباب من خلال دورات وورش عمل في الترويج والتسويق وريادة الأعمال .// انتهى //18:37ت م0248