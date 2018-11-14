الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف .وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية فيصل العامودي.// انتهى //18:38ت م0249