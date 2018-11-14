الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بوحدة الفروع الايوائية، الأسبوع الجاري، ورشتان تدريبيتان لـ 73 مستفيدة من موظفات الدور الإيوائية .وقدم الورشة الأولى "فن التعامل مع ذوي الظروف الخاصة" المدرب محمد المقبل، تناول فيها مجموعة من المحاور أهمها: التعريف بذوي الظروف الخاصة وشرح مفهوم السلوك البشري وأهم المشكلات التي قد تواجه هذه الفئة ومدى تأثيرها على سلوكياتهم وتكوين شخصياتهم، مع استعراض أهم الوسائل التربوية لتفادي حدوثها وعلاجها ان وجدت.فيما تحدثت المدربة طاهره العسيري في الورشة الثانية "العناد لدى الأطفال عن ظاهرة العناد لدى الأطفال وأسبابه وأشكاله وكيفية علاجه والتعامل مع الطفل العنيد للتغلب على سلبياته والحد منها، وقد صاحب الورشتان العديد من العروض المرئية والتطبيقات والإجابة على استفسارات المتدربات فيما يخص جميع المحاور المطروحة .وتأتي الورش كجزء من الرعاية الشاملة التي توليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفئة الايتام المشمولين بالرعاية داخل الدور الايوائية ولدى الأسر البديلة ولرفع كفاءة موظفاته العاملات معهم وتطوير مهاراتهن في شتى المجالات.// انتهى //18:40ت م0250