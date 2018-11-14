القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي لمؤشراتها مدفوعة بضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% مسجلاً 13487 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.23% ليصل إلى 695.47 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 0.36% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1735.88 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 772.942 مليار جنيه.// انتهى //18:45ت م0252