الطائف 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية الدورة التدريبية الآسيوية C ، الذي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراف الاتحاد الآسيوي .وأوضح محاضر الدورة محمد عبدالجواد أن المشاركين في الدورة التي تستمر فعالياتها 13 يوما بـ 21 مشاركا يمثلون أندية رياضية ، ومراكز، وأكاديميات, سيخضعون لبرنامج تدريبي يشمل محاضرات عملية، ونظرية عن كيفية التعامل في تدريب اللاعبين الناشئين، وبمجموع ساعات تدريبية تصل إلى 86 ساعة تدريبية، يتم من خلالها التقييم نظريا وعمليا للتأكد من مستوى المشاركين في الدورة .من جانبه شرح مقيم الدورة من الاتحاد الآسيوي زياد عكوبه أبرز محاور الدورة التي تتمثل في تنمية المهارات الأساسية لكرة القدم للناشئين ، وكيفية تطوير مهارات اللاعب الناشئ ، بالإضافة إلى مهارات الاتصال وتحليل بعض المواقف الفنية في تدريب الناشئين .يذكر أن الدورة التدريبية الآسيوية المستوى C انطلقت اليوم في الرياض والأحساء والقصيم والطائف .// انتهى //18:46ت م0253