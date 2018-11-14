الأفلاج 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج عدد من البرامج التدريبية والتوعوية لنزلاء شعبة السجون بالمحافظة، حيث أطلق مركز رعاية السجناء التابع للجنة الأفلاج، هذا الأسبوع، دورة تدريبية لنزلاء السجن عن صيانة الجوال، ونفذ المركز بالتعاون مع جمعية " بهاء " لمكافحة التدخين بالمحافظة محاضرة توعوية للنزلاء.وأوضح المدير التنفيذي لمركز رعاية السجناء بلجنة تنمية الأفلاج رشدان بن ناصر آل سعيد أن المركز شرع في تنفيذ دورة تدريبية عن صيانة الجوالات بأنواعها شارك فيها 25 نزيلاً ، مبيناً أن البرنامج التدريبي سيستمر قرابة الشهرين بواقع ثلاث ساعات كل أسبوع.وأفاد أن برامج المركز لم تقتصر على هذا البرنامج التدريبي فحسب بل هناك خطة مدرجة في جدول أعمال المركز حيث نظم المركز بالتعاون مع الجمعية الخيرة " بهاء" لمكافحة التدخين محاضرة توعوية بعنوان " وماذا بعد السجن" قدمها سلطان الدغيلبي لنزلاء شعبة سجن الأفلاج لقيت تفاعل من جميع النزلاء, مبينا أن مركز رعاية السجناء سيستمر بتقديم المزيد من البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية والترفيهية لنزلاء السجن لتأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم على العودة إلى الطريق الصحيح .// انتهى //18:50ت م0255