جدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستُقام بمحافظة جدة أعمال السنة الثانية لجائزة جدة للإبداع لهذا العام، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة في وقت سابق، وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة” بنسختها الثانية .وشهدت الجائزة التي تحظى بدعم واهتمام من سمو محافظ جدة خلال الأيام الماضية, إقبالاً كبيراً من مختلف الجهات التي تنطبق عليها شروط المشاركة .وتشتمل جائرة جدة للإبداع, عدد من المجالات منها المجال الحكومي ، ومجال الحج والعمرة ، والمجال الأمني ، والمجال المجتمعي -ربحي وغير الربحي ، ومجال الأفراد .// انتهى //19:36ت م0262