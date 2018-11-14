بريدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم, برامج الأسبوع الأول والثاني من المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) بمنطقة القصيم الذي يشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر وينفذ بالوحدات التدريبية بالمنطقة (الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية).وتم تنفيذ 14 برنامجا تدريبيا التحق بها أكثر من 302 متدرب ومتدربة تم منحهم شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واستمر التدريب لكل برنامج أربعة أيام بعدد 16 ساعة تدريب لكل برنامج.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن, أن البرنامج سيستمر تنفيذه لمدة اسبوعين قادمة وستبدأ برامج الأسبوع الثالث يوم الأحد 10 / 3 / 1440هـ لمدة أربعة أيام بالفترة المسائية، مفيدا أن القبول في البرنامج مستمر وفوري عبر البوابة الإلكترونية ctc.tvtc.gov.sa .// انتهى //19:38ت م0263