رياضي / انطلاق بطولة ألعاب القوى للإعاقة الحركية غدا بجامعة الإمام
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
تنطلق غدا على ملعب ومضمار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بطولة ألعاب القوى للإعاقة الحركية وتستمر يومين ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية .
ويشارك في البطولة 5 أندية هي الرياض والجوف والقصيم وحائل والأحساء .
وتستضيف مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف بطولة رفع الأثقال لذوي الإعاقة الحركية بمشاركة 5 أندية هي الطائف والدمام وأبها ونجران وجازان .
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19:40ت م
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