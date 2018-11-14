الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدا على ملعب ومضمار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بطولة ألعاب القوى للإعاقة الحركية وتستمر يومين ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية .ويشارك في البطولة 5 أندية هي الرياض والجوف والقصيم وحائل والأحساء .وتستضيف مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف بطولة رفع الأثقال لذوي الإعاقة الحركية بمشاركة 5 أندية هي الطائف والدمام وأبها ونجران وجازان .// انتهى //19:40ت م0265