إسلام آباد 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسقال مسئولون باكستانيون اليوم إن القوات الباكستانية المرابطة على الحدود مع أفغانستان تصدت لهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون من داخل الأراضي الأفغانية.وأوضح المسئولون بأن مجموعة إرهابية مسلحة أطلقت النار على نقطة حدودية باكستانية في منطقة باجور المحاذية للحدود مع أفغانستان، ولكن القوات الباكستانية المرابطة على النقطة تصدت للهجوم، وأطلقت النار على المجموعة المسلحة وأسقطت قتيلاً في صفوفها، وأجبر البقية على الفرار نحو الأراضي الأفغانية.من جهة أخرى، أوضح مسؤولون عسكريون باكستانيون إن القوات الهندية أطلقت النار اليوم بدون مبرر على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وفي المقابل ردت عليها قوات الجيش الباكستاني لمنعها من استهداف المناطق المأهولة بالسكان.// انتهى //19:41ت م0266