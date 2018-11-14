الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسوقعت الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية اليوم، اتفاقية تعاون مع مسك الخيرية, حيث تمت مراسم التوقيع من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ومعالي رئيس مجلس إدارة مسك الخيرية الأستاذ بدر بن محمد العساكر ، في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.وتأتي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، للوصول الى مجتمع ممارس للرياضة، ورياضة تنافسية مميزة، وكذلك التعاون في تحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة وتستهدف جميع فئات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعاون الطرفين على إقامة المبادرات والفعاليات وبرامج عدة كالابتعاث الرياضي والتدريب الرياضي والبرامج الصيفية للطلبة وورش عمل تحضيرية للجامعات.// انتهى //19:46ت م0268