حائل 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر آجا اليوم, معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم الذي يزور المنطقة حالياً .ونوه أمير منطقة حائل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة حائل, مشيداً بمتابعة واهتمام معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي وزملاءه بالهيئة وبالمنطقة .وناقش سموه آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة إلى الأفضل, مؤكداً سموه أهمية مضاعفة الجهود, ومتمنيا للجميع التوفيق .من جانبه أعرب معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده فرع الهيئة من دعم ومساندة, مؤكدا اهتمام الهيئة بتلبية احتياجات المنطقة كافة, مشيرا إلى افتتاح العديد من المراكز الجديدة التي ستسهم بتقديم خدمات أفضل وأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإنجاز والعمل النوعي - بإذن الله -.حضر اللقاء مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عبدالرحمن اليحيا وعدد من المسؤولين.// انتهى //19:49ت م0269