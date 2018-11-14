الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساستضاف البرنامج الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالرياض مساء أمس, المفكر محمد الدحيم في محاضرة بعنوان "الإنسان ومستقبل الوعي الروحي"، أدارها الدكتور سلطان السبهان.وتناول المحاضر أهمية وعي الإنسان بروحه لكي يضفي نوعا من الاعتدال على جوانب حياته المختلفة, مستعرضا نماذج للعديد من العلماء في الشرق والغرب الذين وصلوا في نهاية حياتهم إلى قناعة أهمية العيش في حب وسلام، مبينا أن العصر الآن هو عصر الحكمة والإيمان بعيدا عن المادية التي طغت على عصور سابقة,.// انتهى //19:57ت م0270