الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة اليوم, مع المستشار السياسي لسفارة المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية مارك إلام.وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في تنفيذ برامج الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والفعاليات التي يجري العمل على عقدها في ذلك الإطار، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.// انتهى //19:57ت م0271