الخرطوم 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسالتقى مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج بالسودان الفريق صلاح الطيب عوض بمكتبه اليوم، المنسق المقيم للامم المتحدة بالسودان قوِّي يوب سون.وجددت قوِّي خلال اللقاء التزام الأمم المتحدة بدعم جهود السودان في تحقيق السلام والاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات، والعمل على دعم جهود مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج من اجل تنفيذ برامجها التي تؤدي الى الامن والاستقرار في تلك المناطق .واكدت دعم الامم المتحدة كذلك للمفوضية للقيام بدورها في ادماج المقاتلين السابقين وتنفيذ مشروعات الامن والاستقرار، مشددة على اهمية عمل المفوضية في برامج المقاتلين السابقين وذلك من اجل السلام القوي والمستدام خاصة في المناطق التي عادت الى السلام .من جهته، قال الفريق صلاح الطيب عوض أن اللقاء ناقش سير العمل في برامج المفوضية المختلفة وما تم تنفيذه في السابق وسيره حالياً ومستقبلاً، مؤكداً ان هنالك مزيداً من التعاون بين منسقية الامم المتحدة ومفوضية نزع السلاح والتسريح لصالح الامن والاستقرار في المناطق المختلفة .// انتهى //19:58ت م0272