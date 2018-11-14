تبوك 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسشهدت القرية الحجازية المشاركة في فعاليات المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك, الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي برعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان ، ليطلعوا من خلالها على ما يحتويه البيت الحجازي من تراث يمثل جزء من هذا الوطن الغالي .وأوضح المشرف على القرية صاحب مركز التراث المكي الدكتور محمد العطاس في تصريح لـوكالة الأنباء السعودية أن القرية الحجازية التي تقام فعالياتها في القاعة الرئيسية بالمهرجان على مساحة تقدر بـ 1000 متر مربع وهي عبارة عن أركان تحاكي حياة الحارة الحجازية بكل مكوناتها من طراز " بناء وفلكلور وحرف وأكلات شعبية ", وتهدف إلى التعريف بمكونات البيت الحجازي بمشاركة عدة حرفيين, وتشمل على قسم خاص بالبيت الحجازي يتكون من المجلس والمقعد والمبيت والمركب ، والدكاكين التي تعرض المنتجات القديمة والتي تعيد إلى الأذهان الماضي البسيط و الجميل وبعض المأكولات الشعبية مثل البليلة التي تجتذب وتستهوي الكثير واللدو واللبنية والمنفوش والمنتو والفرموزا والقهوة الحجازية.وبين أن المشاركة تسهم في نقل ثقافة الحجاز إلى جميع مناطق المملكة التي وجدت إقبالا مميزا خاصة من كبار السن, وكذلك تفاعلاً من الأطفال مع أركان القرية وشاركوا في فعالية الكتاتيب والترديد خلف المعلم بصوت عالي جذب انتباه الحضور.وأشاد العطاس بأجنحة محافظات منطقة تبوك المشاركة بالمهرجان التي أبرزت ما تزخر به تلك المحافظات من الموروث التراثي المميز والمتنوع وما تحتويه من مواقع أثرية وسياحية, معرباً عن شكره لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ولمجلس التنمية السياحية بالمنطقة على إتاحة الفرصة لمشاركة القرية الحجازية بهذا المهرجان.// انتهى //21:03ت م0289