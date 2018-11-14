تبوك 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي أمس, البرنامج التدريب المجتمعي " أتقن " بالكلية التقنية بالمحافظة في مرحلته الرابعة ، بحضور مشرف فرع الكلية التقنية بالمحافظة المهندس عبدالله بن مصلح العاتي, وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة , وذلك بمقر الكلية بحقل .وتتيح الكلية التقنية بمحافظة حقل في هذه المرحلة من البرنامج الذي يستهدف إكساب أفراد المجتمع المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية التي تمس حياتهم اليومية ضمن برامج تدريبية قصيرة، عدداً من التخصصات وهي: صيانة الجوال وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومقدمة مايكروسوفت أوفيس.يذكر أن برنامج التدريب المجتمعي " أتقن " في مرحلته الرابعة الذي أطلقته وتشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينفذ بالوحدات التدريبية بالمنطقة، يقدم عدداً من البرامج في مختلف المجالات، التي تأتي لتلبية رغبات المواطنين لتطوير مهارتهم وتحقيقاً للمسئولية الاجتماعية، ومدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً، ويمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //21:05ت م0290