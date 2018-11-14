المنامة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي وإسهاماته في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية .. وتطلعات مستقبلية"، الذي تستضيفه المنامة.ونوه الملك حمد بجهود البرلمان العربي في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية وتبادل الزيارات والخبرات لتطوير المسيرة البرلمانية في الدول العربية ومد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون ودعم الروابط المشتركة بين الدول العربية بما يسهم في دفع عجلة التنمية والبناء والتقدم ويعود بالخير والمنفعة على شعوبها.// انتهى //21:07ت م0291