مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1440 ه الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسخلص الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة وعدد من القيادات الأمنية وممثل وزارة النقل لمناقشة آلية تنظيم المسارات السياحية داخل مكة المكرمة إلى الحد من عشوائية الوقوف أمام المواقع السياحية وتنظيم وتحديد المسارات السياحية ضمن مبادرة "الخيال الممكن " الهادفة إلى تقديم الخدمات اللائقة والمتميزة لضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم من الخدمات السياحية في مكة المكرمة .وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني أن الاجتماع أثمر عن تحديد المسارات السياحية لضمان سلامة زوار بيت الله الحرام والحد من عشوائية الوقوف أمام المواقع السياحية المستهدفة علاوة على سن مخالفات إزاء الحافلات التي لم ترخص من وزارة النقل بالإضافة إلى إصدار مخالفات من هيئة السياحة إزاء عدم وجود منظمي رحلات سياحية معتمدين من قبلها.وأكد أن الاجتماع حظي بتكامل جميع الشركاء مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إيجاد آلية مشتركة للقضاء على عشوائية حافلات المعتمرين أمام المواقع السياحية واعتماد منظمي الرحلات السياحية المرخصين من الهيئة كمنظمي معتمدين للرحلات السياحية لافتا النظر إلى أن الهيئة بصدد اعتماد مسارات سياحية تهدف إلى راحة ضيوف الرحمن واعتماد منظمي الرحلات السياحية المرخصين من الهيئة مع مرشد سياحي معتمد علاوة على التأكيد على أهمية وجود تصاريح وزارة النقل على الحافلات السياحية ، مبينا أن هناك فرق مشتركة بين هيئة السياحة والإدارة العامة للمرور وإدارة الطرق بمكة المكرمة للتأكد من مطابقة جميع الاشتراطات اللازمة وعلى رأسها رخصة وزارة النقل .وأفاد الدكتور مدني أن الآليات الجديدة التي سيعمل بها قريبا مع الشركاء من شأنها تنظيم عشوائية المواقف أمام الأماكن السياحية حيث ستجري تنظيمات مقننة في دخول هذه الحافلات وخروجها والالتزام بجدولة معينة تضمن حساب المساحات الجغرافية المعدة لكل موقع سياحي ومراعاة المدد الزمنية اللازمة التي تقضيها الأفواج السياحية داخل هذه الأماكن، بشكل يضمن عدم إعاقة السير حول هذه الأماكن والأخذ بالاعتبار الذروة الزمنية للدوائر الحكومية والمدارس والجامعات ، مؤكدا أن من يخالف ستصدر بحقه مخالفة من وزارة النقل، بالإضافة إلى أن وجود منظم رحلات سياحية غير معتمد سيتعين بحقه إصدار مخالفة من هيئة السياحة والتراث الوطني.// انتهى //21:13ت م0293