تبوك 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ممثلةً بوحدة التدريب بمحافظة الوجه أمس, محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية استهدفت أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية الجامعية بمحافظة الوجه.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة نبيل العنزي، أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية المختلفة التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي لنشر ثقافة الإسعافات الأولية لدى شرائح المجتمع كافة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والتعليمية.وبين أن المحاضرة بدأت بشرح تعريفي لمنسوبي الكلية الجامعية عن أساسيات الإسعافات الأولية، وأهميتها وطرق التعامل السريع مع الأحداث والإصابات التي يتعرض لها الأشخاص، وفق عدد من الخطوات العلمية المحددة، وعرض أهم الحالات الإسعافية وأساليب التعامل معها وقت حدوثها مثل حالات الإغماء وانسداد التنفس وارتفاع مستوى سكر الدم وانخفاضه وغيرها الكثير من الحالات الطارئة.// انتهى //21:14ت م0294