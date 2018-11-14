بريدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساحتفت الجمعية الخيرية لداء السكري ببريدة "سكر" اليوم، باليوم العالمي للسكر التي تمتد ليومين بعنوان " الأسرة ومرض السكري ", وذلك بمجمع العثيم مول ببريدة .وأقيم على هامش الاحتفالية ، معرضاً لجمعية " سكر " يحوي ركناً لتحليل السكر ، وركناً تثقيفياً وركناً دوائياً ، وركناً للتغذية، و ركناً للقدم السكري, بالإضافة إلى إطلاع الزوار على أنواع الأحذية الطبية المستخدمة لكل نوع .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن عبدالله التويجري، أن الجمعية تواكب اليوم العالمي للسكر ، بالتعاون الإستراتيجي مع مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية " مجتمعي " ، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم معرضاً تثقيفياً توعوياً متكاملاً يهدف إلى مساعدة وتثقيف المجتمع وتوعيته بخطر داء السكري والقدرة على اجتنابه أو التعامل معه ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الرئيس الفخري للجمعية ، على متابعته الدائمة لكل ما من شأنه تثقيف المجتمع ورفع مستوى الوعي لديهم .// انتهى //21:16ت م0295