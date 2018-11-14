محايل 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم فعاليات اليوم العالمي للسكري 2018 م الذي ينظمها مستشفى محايل العام تحت شعار " العائلة والسكري " ، وذلك بمقر مركز الواحة مول.وتضمنت الفعاليات ، إقامة معرض توعوي يضم أركاناً تثقيفية للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، وأدوية السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب الوعائية، لتوعية المجتمع بخطورة داء السكري، وتعزيز دور الأسرة في إدارة الرعاية والوقاية من المرض، ورفع وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الكشف المبكر، وتغيير نمط الحياة بزيادة النشاط البدني والتغذية الصحية السليمة. وتهدف الفعاليات التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز الوعي الصحي لدى شرائح المجتمع للوقاية من مرض السكري حرصاً على صحتهم .// انتهى //21:18ت م0296