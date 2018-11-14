السيح 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق اليوم اللقاء الأول للجودة تحت عنوان " الجودة الشاملة والتميز المؤسسي " تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2018 ، وذلك بمسرح الإدارة في حوطة بني تميم.واستضاف اللقاء أستاذ الجودة الشاملة المساعد في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالواسع المخلافي.وأوضح مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق سعود بن ناصر العثمان خلال اللقاء كلمة أكد فيها أهمية الجودة في العمل كونها تمثل مبدأً دينياً للمجتمع وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 , مشيراً غلى أن الإدارة تعمل على تظافر الجهود في منظومة التعليم لتحقيق جودة العمل ، مبيناً أن الجودة لابد أن تكون ممارسة وألا تقتصر على رفع الشعارات فقط.بعد ذلك استعرض ضيف اللقاء الدكتور المخلافي جملة من المحاور التي أكد فيها أهمية الجودة في حياتنا وأعمالنا وتطبيقاتها الممكنة في التعليم العام.وشهد اللقاء تفاعلا ومداخلات متعددة أثرت الحوار بحضور قيادات الإدارة والمشرفين التربويين وقادة مدارس التعليم العام ومنسقي الجودة بالمدارس.// انتهى //21:48ت م0300