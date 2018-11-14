عام / نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب الراجحي
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
أحد المسارحة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، إلى والد وذوي شهيد الواجب وكيل الرقيب محمد بن احمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .
من جانبه ، عبر والد وذوو الشهيد "الراجحي " عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
//انتهى//
21:50ت م
0301