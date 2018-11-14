الأمم المتحدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسرحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعادة حكومة العراق شحنة من الممتلكات الكويتية إلى الكويت في 13 نوفمبر، مشيرًا إلى أن هذه خطوة مهمة نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.وأشاد غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه اليوم، بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل حلّ القضايا العالقة بينهما، داعيًا إلى استمرار المشاركة البنّاءة بينهما لإغلاق ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، عملًا بقرار مجلس الأمن 2107 بتاريخ 2013م.كما أعاد الأمين العام تأكيده على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة تماماً بحلّ جميع القضايا المعلقة بين العراق والكويت.// انتهى //21:54ت م0302