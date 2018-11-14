ثقافي / جناح المملكة يختتم مشاركته في معرض الكتاب الدولي باسطنبول
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
اسطنبول 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت الجهات المشاركة في جناح المملكة في معرض اسطنبول الدولي للكتاب (في دورته السابعة والثلاثين) , أمس ، مشاركتها في فعاليات المعرض .
وأشاد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، بجهود الملحق الثقافي الدكتور علي بن صالح البراك التي كان لها دور كبير في نجاح مشاركة المملكة في المعرض الدولي .
وشهد الجناح زيارة عدد من الأساتذة والأكاديميين الأتراك المهتمين باللغة العربية والكتب الشرعية ، إضافة لعدد من الزوار من مختلف دول العالم ، الذين اطلعوا على ما يضمه جناح المملكة من كتب تبرز الثقافة السعودية بين الحاضر والماضي والمناطق الأثرية والسياحية وغيرها من كتب اللغة العربية والشريعة الإسلامية .
مما يذكر أن جناح المملكة استقبل في اليومين الأخيرة عدداً من طلاب وطالبات المدارس السعودية في اسطنبول إضافة إلى عدد من الطلاب الأتراك ، الذين عبروا عن شكرهم للقائمين على المعرض والجناح ، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه والتقطوا صوراً تذكارية ، كما تم توزيع ما يقارب 2000 نسخة من المصحف الشريف باللغة التركية والتفسير الميسر وعدد من الهدايا لزوار الجناح .
وشارك في المعرض 800 دار نشر تركية وأجنبية من 13 دولة منها ألمانيا والصين وأذربيجان ، وقد بلغ عدد الزوار في الأربعة الأيام الأولى ما يقارب 200000 زائر .
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22:19ت م
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