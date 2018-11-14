اسطنبول 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساختتمت الجهات المشاركة في جناح المملكة في معرض اسطنبول الدولي للكتاب (في دورته السابعة والثلاثين) , أمس ، مشاركتها في فعاليات المعرض .وأشاد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، بجهود الملحق الثقافي الدكتور علي بن صالح البراك التي كان لها دور كبير في نجاح مشاركة المملكة في المعرض الدولي .وشهد الجناح زيارة عدد من الأساتذة والأكاديميين الأتراك المهتمين باللغة العربية والكتب الشرعية ، إضافة لعدد من الزوار من مختلف دول العالم ، الذين اطلعوا على ما يضمه جناح المملكة من كتب تبرز الثقافة السعودية بين الحاضر والماضي والمناطق الأثرية والسياحية وغيرها من كتب اللغة العربية والشريعة الإسلامية .مما يذكر أن جناح المملكة استقبل في اليومين الأخيرة عدداً من طلاب وطالبات المدارس السعودية في اسطنبول إضافة إلى عدد من الطلاب الأتراك ، الذين عبروا عن شكرهم للقائمين على المعرض والجناح ، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه والتقطوا صوراً تذكارية ، كما تم توزيع ما يقارب 2000 نسخة من المصحف الشريف باللغة التركية والتفسير الميسر وعدد من الهدايا لزوار الجناح .وشارك في المعرض 800 دار نشر تركية وأجنبية من 13 دولة منها ألمانيا والصين وأذربيجان ، وقد بلغ عدد الزوار في الأربعة الأيام الأولى ما يقارب 200000 زائر .// انتهى //22:19ت م0305