الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسدعت المديرية العامة للدفاع المدني ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية ومما قد تسببه الأمطار والسيول التي تهطل على أغلب مناطق المملكة هذه الأيام وما يصاحبها من رياح وأعاصير من خطر على حياتهم .وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية الخروج إليها وسلك طرقها أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات, داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها.وحثت على الالتزام بشروط السلامة ومنها الحذر من الاقتراب من الاودية اثناء هطول الامطار وعدم إقامة المخيمات بها والابتعاد عن السباحة في الاودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة حتى لمن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة او على الاقدام في أماكن لا يعرف عمق المياه بها .وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول ومراقبة الأبناء خلال التنزه والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم, متمنياً السلامة للجميع.‏// انتهى //22:23ت م0306