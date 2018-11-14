حفر الباطن 06 ربيع الأول 1440هـ الموافق 14 نوفمبر 2018م واساستقبل معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني اليوم, الملحق التجاري في السفارة الصينية بالمملكة لي زي يو باو ورجل الأعمال الصيني نورما هاوي، وذلك بمقر الجامعة بحفر الباطن .وجرى خلال اللقاء بحث سبل الاستثمار مع جامعة حفر الباطن ، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون الأكاديمي بين جامعة جوانزو الصينية وجامعة حفر الباطن, كما تم مناقشة تنظيم المعرض الصيني الموسمي في مدينة حفر الباطن وعدد من الموضوعات بين الجانبين .واطلع الوفد الصيني خلال الزيارة على مراكز ومعامل الجامعة.// انتهى //22:33ت م0310