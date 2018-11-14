الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً, حفل افتتاح الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي يتزامن مع مرور خمسة وثلاثين عاماً على تأسيسه، وذلك بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا بالرياض.ورفع الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير للقطاع الصحي ، مؤكدًا أن ما حققه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من إنجازات كان - بفضل الله - ثم الدعم والرعاية ومتابعة واهتمام معالي وزير الصحة.وبين أن الاجتماع الاستشاري ينظم تحت شعار "عين على المستقبل" ويهدف لرسم ملامح المرحلة القادمة وتحديد رؤية وأهداف واستراتيجيات المستشفى بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً أن الاجتماع يشارك فيه أكثر من 25 استشارياً من أفضل الخبرات في العالم بالإضافة إلى نخبة من خريجي المستشفى.وأوضح أن تنظيم الاجتماع الاستشاري يتزامن مع مرور (35) عاماً على تأسيس المستشفى حقق خلالها المستشفى العديد من الإنجازات ، وعزز شراكاته الاستراتيجية مع جهات ومراكز محلية ودولية عالية الخبرة وطبق أكثر المعايير العالمية في الجانب العلاجي تطوراً وأصبح نموذجاً طبياً وبحثياً وتعليمياً يضاف لمنظومة القطاع الصحي في المملكة .// انتهى //23:40ت م0314