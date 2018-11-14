الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسقرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إعادة تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد بناء على ما رفعه رئيسه نواف بن ناصر المقيرن .وجاء التشكيل برئاسة نواف بن ناصر المقيرن ، ونائباً للرئيس لؤي هشام ناظر ، وأمينا عاما للنادي ياسر بن عبدالعزيز نصيف ، وعضوية كل من محي الدين صالح كامل ، وأنمار عبدالله الحايلي وعبدالله حسن كبوها ، وأحمد عصام كعكي .// انتهى //23:55ت م0315