رياضي / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد
الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إعادة تكليف مجلس إدارة نادي الاتحاد بناء على ما رفعه رئيسه نواف بن ناصر المقيرن .
وجاء التشكيل برئاسة نواف بن ناصر المقيرن ، ونائباً للرئيس لؤي هشام ناظر ، وأمينا عاما للنادي ياسر بن عبدالعزيز نصيف ، وعضوية كل من محي الدين صالح كامل ، وأنمار عبدالله الحايلي وعبدالله حسن كبوها ، وأحمد عصام كعكي .
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23:55ت م
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