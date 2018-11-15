بريدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسرفعت شركة المياه الوطنية ممثلةً في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم ، نسبة الضخ الكافي من مياه الشرب في محافظات المذنب والبدائع وعيون الجواء ورياض الخبراء والشماسية بنسبة 100٪ ، لتخدم أكثر من 171 ألف مستفيد وعلى مدار الساعة.كما تعمل الإدارة خلال الفترة المقبلة على التوسع التدريجي في نطاق التغذية بنظام الضخ الكافي والمباشر ليشمل كافة المحافظات، وفق البرامج والخطط لرفع الكفاءة التشغيلية، بهدف ضمان إيصال المياه بصورة كافية .وتأتي ذلك استكمالاً لجهود شركة المياه الوطنية المستمرة في رفع كفاءة الأداء التشغيلية، وتعزيز مصادر المياه من خلال المشاريع النوعية التي تتوافق مع إيجاد الحلول المستدامة، واستخدام أفضل النظم التقنية الداعمة للمشاريع المائية التي وصلت إلى 47 مشروعًا ، حيث دخلت الخدمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م لخدمة ما يزيد على 493 ألف مستفيد إضافي في مختلف مناطق المملكة .كما تأتي هذه الجهود تطبيقًا لاستراتيجية المياه في تنفيذ مبادرات التحول الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع مستوى تغطية خدمات المياه، وتسهيل عملية حصول المستهلكين لاحتياجاتهم من مياه الشرب.// انتهى //00:07ت م0316