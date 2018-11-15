الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسشارك لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلمان الفرج في التدريبات الجماعية التي أجريت مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019، بعد أن اكتفى مساء أمس بتدريبات النادي الصحي لشعوره بآلام في الفخذ .وعاود المدافع سلطان الغنام تدريباته بعد تأكد سلامته من الآلام التي شعر بها في الساق أثناء تأديته للحصة التدريبية يوم أمس الثلاثاء .ميدانيًا بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ، بعدها قسم المدير الفني للمنتخب السعودي خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت المهاجمين والمدافعين لتطبيق تكتيك الكرات العرضية وإنهاء الهجمة، فيما ضمت المجموعة الثانية لاعبي الوسط لتطبيق التهديف من خارج الصندوق.وأجرى بيتزي مناورة قصيرة على كامل الملعب بين فريقين، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، أكتفى لاعب الوسط سالم الدوسري بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي لتعرضه لكدمة في مشط القدم .وسيجري المنتخب مساء غدٍ الخميس حصة تدريبية مسائية على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الخامسة والنصف مساء.من جهته عبّر لاعب وسط المنتخب الوطني الأول تركي العمار عن سعادته بالانضمام لقائمة الأخضر معتبرًا ذلك بمثابة الفرصة المميزة على المستوى الشخصي.وأكد العمار أن الأجواء متشابهة بين معسكرات المنتخبات السنية والمنتخب الأول وقال:" الهدف من المعسكرين واحد وهو خدمة الوطن ، والهدف الذي ينشده الجميع أن يبقى معسكر المنتخب الأول تكون فيه الاستفادة أكبر من جانب الاحتكاك بلاعبي الخبرة .وكشف العمار أن ما حققه منتخب الشباب مؤخرًا يعد حافز كبير للمنتخب الأول لتحقيق أفضل النتائج .وأكد المدافع عمر هوساوي بأن تمثيل الوطن شرف لأي لاعب فارتداء شعار الوطن فرصة لا تعوض لأي لاعب ، مشيرا إلى أهمية المرحلة الحالية، ومعتبرًا أنها امتداد للمرحلة الماضية وفرصة لمعالجة الأخطاء الماضية والوقوف عليها قبل خوض منافسات كأس آسيا ، مشيراً إلى أن المعسكرات فرصة لتحقيق الانسجام و التأقلم .وعن المباراة الودية التي سيخوضها "الأخضر" أمام منتخبي اليمن والأردن قال:" كل مباراة بالنسبة لنا تمثل أهمية كبيرة مهما اختلفت المنتخبات، والأهم بالنسبة لنا الأداء داخل الملعب وتطبيق تعليمات المدير الفني، كما أن تنوع اللعب مع المنتخبات أمر إيجابي وهو ما سيحدث لنا في المنافسة الآسيوية"// انتهى //00:10ت م0317