القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسرحبت جمهورية مصر العربية بتبني مجلس الأمن مشروع القرار برفع العقوبات عن إريتريا، مؤكدة أن قرار رفع العقوبات يُعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية بأكملها، ويأتي انعكاسا للتطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، على دعم مصر لكافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، معربة عن تطلعها لأن يُسهم قرار رفع العقوبات في تعزيز مسيرة تحقيق التكامل والتنمية بين دول المنطقة، بما يرقى لمستوى تطلعات شعوبها.//انتهى//00:18ت م0318