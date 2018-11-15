القاهرة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس افراموبولوس، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم، إلى أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول سبل التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والرؤية المصرية تجاه هذه الظاهرة والتي تستند إلى منهج متكامل يراعي بين مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والتي تمثل الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسي وافتقار قنوات شرعية لهجرة آمنة، وبين الأبعاد الأمنية.// انتهى //00:19ت م0319