الأمم المتحدة 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عدائية في أنحاء شمال غرب سوريا، بما في ذلك المناطق التي يعتقد أنها موجودة في المنطقة منزوعة السلاح أو بالقرب منها.وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الاشتباكات بين قوات النظام السوري والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أسفرت وفق التقارير، عن العديد من الإصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن التشريد المؤقت، مشيراً إلى أن ذلك يتضمن تقارير عن القتال في ريف جنوب حلب، وكذلك تقارير عن قصف بالهاون في شمال حلب وشرق إدلب وشمالي محافظة حماة، مؤكدًا أن ثلاثة ملايين امرأة وطفل ورجل في إدلب والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر، في حال تصاعد القتال.وجددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية بأي ثمن، مشددةً على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد.كما حثّت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وممارسة ضبط النفس.// انتهى //00:24ت م0320