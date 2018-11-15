الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الشعلة مع أبها، والمجزل مع الوشم، والأنصار مع الخليج، والعين مع جدة، والعدالة مع الجبلين.وعزز أبها صدارته بفوزه على مضيفه الشعلة بهدف نظيف سجله اللاعب سيدرك تشومباي في الدقيقة 79، ليرفع أبها رصيده لـ 25 نقطة ، فيما توقف رصيد الشعلة عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية حسم التعادل السلبي مباراة المجزل مع الوشم، ليرفع المجزل رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثاني عشر، وهو نفس رصيد الوشم الذي حل في المركز الثالث عشر ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الأنصار مع الخليج ليرفع الأنصار رصيده لـ 21 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الخليج لـ 16 نقطة في المركز العاشر.وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة العين مع جدة، تقدم جدة أولًا عن طريق رضا الويشي في الدقيقة 44، ليدرك العين التعادل مع مطلع الشوط الثاني عن طريق سعيد غرم الله في الدقيقة 46 ، وعاود جدة التقدم عن طريق ديابيت عثمان في الدقيقة 74، قبل أن يتعادل العين مجددًا عن طريق هشام صيفي في الدقيقة 90.ورفع العين رصيده لـ 19 نقطة في المركز السادس، ورصيد جدة لـ 21 نقطة في المركز الرابع.وحقق العدالة فوزًا على ضيفه الجبلين بهدفين دون رد ، وافتتح النتيجة اللاعب يوسف الفوزاعي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، قبل أن يضيفه زميله عبدالرحمن القرني ثاني أهداف العدالة في الدقيقة 94 ، ليكون رصيد العدالة 16 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الجبلين عند 18 نقطة في المركز السابع.وكانت مباريات الجولة انطلقت أول أمس الاثنين بإقامة لقاء واحد جمع الجيل مع العروبة حسمها الجيل بالفوز 3-0 ، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع فيما بقي العروبة عند رصيده الحالي 14 نقطة في المركز الرابع عشر.وأقيمت أمس 4 مباريات لحساب نفس الجولة جمعت الكوكب مع النجوم، والطائي مع النهضة، وضمك مع القيصومة، وهجر مع نجران.وتغلب هجر على نظيره نجران بهدف وحيد ، ليرتفع رصيد هجر إلى 22 نقطة المركز الثاني في حين ظلّ نجران عند رصيده الحالي 17 نقطة في المرتبة الثامنة.وعلى ملعبه في خميس مشيط، حقق ضمك فوزاً على ضيفه القيصومة بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المركز الثالث في المقابل بقي القيصومة عند رصيده الحالي 8 نقاط في المرتبة العشرون.وكسب النهضة مضيفه الطائي بهدفين دون ردّ ، ليرتفع رصيد النهضة إلى 12 نقطة في المرتبة الثامنة عشر بينما توقف رصيد الطائي عند 12 نقطة في المرتبة السادسة عشر.وتقاسم فريقا الكوكب والنجوم نقاط اللقاء عقب تعادلهم الإيجابي بهدف لمثله ، ليرتفع رصيد الكوكب إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //00:26ت م0321